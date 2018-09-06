В бразильском чемпионате вратарь забил мяч со штрафного

В чемпионате Бразилии по футболу вратарь команды «Сеара» Эверсон сумел забить «Коринтиансу» в матче 23-го тура, отметившись точным ударом со штрафного, сообщает твиттер ThankYouDeuce.

28-летний вратарь открыл счет на 19-й минуте, пробив в девятку со штрафного.

"Сеара" в итоге победила со счетом 2:1, а Эверсон после игры признался, что его кумиром является вратарь-бомбардир Рожерио Сени, который за свою карьеру забил 132 мяча.