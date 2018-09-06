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Погба о победе на ЧМ: защитить титул психологически непросто
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Погба о победе на ЧМ: защитить титул психологически непросто 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Reuters
Хавбек английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба поделился своими ощущениями от победы на чемпионате мира в России, передает "Советский спорт".
"Я чувствую себя настоящим чемпионом. Мы осуществили нашу мечту. Это невероятно и останется с нами навсегда. Иногда хотел бы забыть об этом на короткое время, чтобы вернуться к новым целям с той же мотивацией. Защитить титул психологически непросто. Следующие матчи покажут, сможет ли Франция справиться с этой проблемой лучше, чем Германия.
Мы сменили Германию в должности чемпионов мира, и я был очень удивлен их ранним вылетом. Невероятно, что все так вышло. У них есть отличные игроки, еще много чемпионов мира продолжают играть. Они хотят показать, что их выступление было досадным промахом, они хотят победить чемпионов, к этому мы должны привыкнуть", — цитирует Погба Sky Sports.
Сегодня сборная Франции на выезде проведет матч Лиги наций с командой Германии, которая стала чемпионом мира в 2014 году.
Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказал недовольство отсутствием французских футболистов в тройке номиналистов на звание игрока года.
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