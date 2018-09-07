Прогноз на матч Италия — Польша: выиграют ли итальянцы первый официальный матч с Манчини

Италия — Польша. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (07.09.2018, 21:45 мск).

Центральным матчем второго игрового дня в Лиге наций в Европе называют поединок между сборными Италии и Польши, которые сыграют в Болонье. После провала итальянцев в виде не попадания в финальную часть чемпионата мира, «скуадра адзурра» твёрдо намерена реабилитироваться перед своими болельщиками, и эти стремления должны быть доказаны сегодня на поле. Букмекеры верят, что итальянцам по силам одолеть сегодня поляков, что видно из предлагаемых коэффициентов.

Коэффициенты на матч: П1 — 1.75, X — 3.58, П2 — 5.70. ТБ 2,5 — 2.52, ТМ 2,5 — 1.59.

Сборная Италии

Джампьеро Вентура был уволен с поста главного тренера сборной Италии после поражения «скуадры адзурры» в стыковых матчах от Швеции (0:1, 0:0). Мартовские сборы с командой провёл Луиджи ди Бьяджо, временно исполняющий обязанности алленаторе, проиграв в товарищеском матче Аргентине (0:2) и сыграв вничью с Англией (1:1). По завершению клубного сезона команду принял Роберто Манчини , который затеял кардинальную революцию в сборной, существенно обновив состав, при этом взяв курс на омоложение. При Манчини сборная на летнем сборе обыграла Саудовскую Аравию (2:1), проиграла будущим чемпионам мира Франции (1:3), а также сыграла вничью с Голландией (1:1). На нынешний сбор тренер вызвал нескольких дебютантов — Краньо, Эмерсона, Лаццари, Бареллу, Дзаниоло и Пеллегри. Последним двум 19 и 17 лет соответственно. В то же время в команде остаются многоопытные Сиригу, Кьеллини, Бонуччи и Кришито. Но в целом состав команды весьма молодой.

Сборная Польши

Поляки смогли квалифицироваться на чемпионат мира в Россию, но вот выступили там они крайне неудачно, проиграв два первых матча Сенегалу (1:2) и Колумбии (0:3). Последовавшая после этого победа над Японией (1:0) уже не спасла. Конечно, после такого провала Адам Навалка был отправлен в отставку, а на его место пришёл 47-летний Ежи Бженчек. В польской сборной также грядёт скорая смена поколений, и внедрять новых игроков в состав придётся уже сегодня, ведь большие кадровые проблемы имеются в обороне — Паздан, Енджейчик и Рыбус травмированы, а Пищек завершил выступления за сборную. Есть некоторые проблемы и в полузащите. Только в атаке у поляков всё нормально — Левандовски и Милик в строю, а также в состав готов ворваться 23-летний Пентек, который в трёх матчах за «Дженоа» в этом сезоне умудрился наколотить 7 голов.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет трансляцию матча Италия — Польша в прямом эфире, начиная с 21:40 по московскому времени. В это же время уже будет доступна текстовая трансляция встречи на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Сборная Италии имеет не очень большое преимущество над сборной Польши по статистике личных встреч: +5=6-3, разница мячей — 19:9. Хотя если брать официальные матчи, то поляки обыгрывали «скуадру адзурру» в последний раз в далёком 1974-м году на чемпионате мира в Германии. С того времени было сыграно 6 очных официальных встреч, в которых поляки даже одного гола забить не смогли. В последний раз итальянцы и поляки пересекались в отборе на ЧМ-1998 — тогда в Варшаве команды сыграли вничью 0:0, а в Неаполе сборная Италии разгромила соперника 3:0, благодаря голам ди Маттео, Мальдини и Роберто Баджо

Интересные факты

Сборная Италии выиграла лишь 1 матч из последних семи (+1=3-3, 5:9);

Сборная Италии имеет 9-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+4=5-0, 19:3);

Сборная Италии никогда не проигрывала сборной Польши дома (+3=2-0, 13:3);

Сборная Италии не пропустила ни одного гола от сборной Польши в последних шести официальных матчах (+2=4-0, 5:0);

Сборная Польши забивала в девяти из последних десяти выездных матчей (+5=3-2, 28:14).