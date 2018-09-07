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Сборная Польши упустила победу над Италией в матче Лиги наций
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Сборная Польши упустила победу над Италией в матче Лиги наций 

Советский спорт + ещё 9 52 минуты назад
Фото: Официальный сайт «Зенита»
Встреча прошла на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия) и завершилась со счетом 1:1. В составе итальянской команды отличился Жоржиньо. У польской команды точны удар на счету Петра Зелиньски.
Отметим, что для наставника итальянской команды Роберто Манчини эта игра стала первой официальной встречей на посту главного тренера сборной.
В следующем матче турнира Италия 10 сентября в гостях встретится с командой Португалии. Польша свою следующую встречу в рамках Лиги наций проведет также с португальцами, но 11 ноября.
Лига наций Лига A. Группа 3 1-й тур  Италия — Польша — 1:1 (0:1)
Гол: 0:1 — Зелиньски (40). 1:1 — Жоржиньо (78, пен.).
Италия: Доннарумма, Бонуччи, Бираги, Дзаппакоста, Кьеллини, Пеллегрини (Бонавентура, 46), Жоржиньо, Бернардески, Гальярдини, Инсинье (Кьеза, 71), Балотелли (Белотти, 62).
Польша: Фабианьски, Беднарек, Глик, Берешиньски, Реца, Клих (Шиманьски, 56), Крыховяк, Зелиньски (Линетти, 66), Блашчиковски (Петшак, 80), Кужава, Левандовски.
Предупреждения: Кьеллини (9), Клих (14), Блашчиковски (18).
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