Прогноз на матч Албания — Израиль: покажут ли команды результативный футбол

Албания — Израиль. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (07.09.2018, 21:45 мск).

В очередном матче Лиги наций в Эльбасане сыграют между собой сборные Албании и Израиля, выступающие в первой группе лиги C, где они настроены побороться за повышение в классе с командой Шотландии. Букмекеры перед этой встречей в своих котировках отдают небольшое предпочтение албанцам.

Коэффициенты на матч: П1 — 2.25, X — 3.18, П2 — 3.75. ТБ 2,5 — 2.66, ТМ 2,5 — 1.54.

Сборная Албании

После исторического успеха в 2015-м году, когда «горные орлы» завоевали право выступить в финальной части Евро-2016, развить свой успех и попасть на чемпионат мира сборной Албании не удалось. Но это было ясно и после жеребьёвки, когда албанцы получили в соперники по группе испанцев и итальянцев. Албанцы в итоге заняли третье место, выше Израиля и Македонии, что можно считать достойным результатом. По ходу отбора в сборной сменился главный тренер — вместо итальянца Джованни де Бьязи её возглавил другой итальянец Кристиан Пануччи . С ним «горные орлы» добыли громкую победу в товарищеском матче в ноябре прошлого года в гостях над Турцией (3:2). Но в этом календарном году пока только сплошные разочарования — поражения от Норвегии (0:1), Косова (0:3) и Украины (1:4).

Сборная Израиля

Израильская сборная добротно начала отборочный цикл к ЧМ-2018, выиграв 3 матча в стартовых четырёх турах, но, как и в отборе на Евро-2016, затем всё посыпалось у израильтян, которые умудрились дома проиграть не только итальянцам (1:3) и испанцами (0:1), но и Албании (0:3) с Македонией (0:1). Таким образом израильтяне продолжают оставаться лишь в районе топ-100 рейтинга ФИФА. В марте 2018-го года сборную возглавил Алон Хазан, ранее работавший с юношескими командами Израиля, и его задача состоит в омоложении сборной амбициозными ребятами. Пока израильтяне провели только 1 товарищеский матч с новым тренером, проиграв дома Румынии (1:2).

Статистика личных встреч

Команды впервые встречались между собой в отборе на ЧМ-2018, и умудрились обменяться крупными выездными победами с одинаковым счётом 3:0. Стоит отметить, что албанцы в домашней встрече большую часть матча играли в меньшинстве, а последние 35 минут и вовсе вдевятером по причине двух удалений.

Интересные факты

Сборная Албании проиграла 5 матчей из последних шести (+1=0-5, 4:14);

В восьми из последних девяти официальных матчей сборной Албании проходила ставка «Хотя бы одна не забьёт» (+3=1-5, 8:12);

В отборочном турнире к ЧМ-2018 сборные Албании и Израиля обменялись выездными победами со счётом 3:0;

Сборная Израиля выиграла лишь 1 матч из последних восьми (+1=1-6, 4:13);

В последних пяти официальных матчах сборной Израиля проходила ставка «Хотя бы одна не забьёт» (+1=0-4, 1:6).