Сербия минимально обыграла Литву в Лиге наций

Сборная Сербии обыграла Литву в матче первого тура Лиги наций УЕФА, сообщает "Советский спорт"

Встреча прошла в Вильнюсе и закончилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч забил хавбек Душан Тадич , реализовавший пенальти.

В других матчах Лиги наций сборная Фарерских островов дома победила Мальту (3:1), Израиль в гостях уступил Албании (0:1), Румыния дома сыграла вничью с Черногорией (0:0).

Ранее вратарь сборной России Андрей Лунев поблагодарил фанатов за поддержку.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 4. 1-й тур Литва — Сербия — 0:1 Голы: 0:1 — Тадич, 38 (пенальти).