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Сербия минимально обыграла Литву в Лиге наций
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Сербия минимально обыграла Литву в Лиге наций 

Газета.Ru + ещё 8 27 минут назад
Фото: Газета.Ru
Сборная Сербии обыграла Литву в матче первого тура Лиги наций УЕФА, сообщает "Советский спорт".
Встреча прошла в Вильнюсе и закончилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч забил хавбек Душан Тадич, реализовавший пенальти.
В других матчах Лиги наций сборная Фарерских островов дома победила Мальту (3:1), Израиль в гостях уступил Албании (0:1), Румыния дома сыграла вничью с Черногорией (0:0).
Ранее вратарь сборной России Андрей Лунев поблагодарил фанатов за поддержку.
Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 4. 1-й тур Литва — Сербия — 0:1 Голы: 0:1 — Тадич, 38 (пенальти).
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