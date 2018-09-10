Сербия не сумела одолеть Румынию в Лиге наций, Шотландия обыграла Албанию

Сегодня, 10 сентября, состоялись несколько матчей группового этапа Лиги наций.

В четвёртой группе Лиги C сборная Сербии не сумела обыграть Румынию во встрече второго тура — 2:2. Шотландия со счётом 2:0 обыграла Албанию в рамках второго тура первой группы. С аналогичным счётом сборная Черногории одолела Литву в четвёртой группе.

В Лиге D состоялись три встречи: Андорра на своём поле сыграла вничью с Казахстаном — 1:1, сборная Косово одолела Ферерские острова со счётом 2:0, а Азербайджан на выезде не сумел обыграть Мальту — 1:1.