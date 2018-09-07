Прогноз на матч Литва — Сербия: увезёт ли команда Крстаича победу из Вильнюса

Литва — Сербия. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (07.09.2018, 21:45 мск).

Сборную Литвы многие считают слабейшей командой в лиге C, и с этим сложно поспорить. В своей подгруппе прибалты выглядят явным аутсайдером, и могут быть понижены в классе, но прибалты настроены дать бой своим соперникам, в том числе и в первом домашнем матче со сборной Сербии. Букмекеры всё же считают фаворитом сербов, хотя и предлагают на их победу не такой уж маленький коэффициент.

Коэффициенты на матч: П1 — 8.50, X — 4.15, П2 — 1.50. ТБ 2,5 — 2.23, ТМ 2,5 — 1.73.

Сборная Литвы

Литовцы солидно, как для себя, начали отборочную кампанию на ЧМ-2018, набрав в стартовых трёх турах 5 очков, но в последующих семи поединках заработали лишь 1 очко, не сумев обыграть даже Мальту (1:1). Тем не менее федерация продолжает доверять молодому тренеру Эдгарасу Янкаускасу, который остался во главе команды. В марте этого года литовцы с треском проиграли в гостях Грузии (0:4), но смогли через несколько дней обыграть Армению (1:0). На летнем сборе сборная Литвы неудачно выступила на Кубке Балтики, проиграв Эстонии (0:2) и сыграв вничью с Латвией (1:1), после чего были поражения в контрольных матчах Ирану (0:1) и Польше (0:4).

Сборная Сербии

Сербская сборная смогла успешно квалифицироваться на чемпионат мира в Россию, заняв первое место в отборочной группе, опередив Ирландию, Уэльс и Австрию. Но по окончании отбора была скандальная отставка главного тренера Славолюба Муслина — на его место пришёл неопытный Младен Крстаич , который не смог вывести сборную в плей-офф ЧМ-2018: сербы обыграли в первом туре Коста-Рику (1:0), но затем проиграли Швейцарии (1:2) и Бразилии (0:2). Тем не менее этот результат в Сербии назвали удовлетворительным, и Крстаич продолжил работу со сборной. В Лиге наций от тренера, наверняка, будут требовать повышения в классе, ведь состав «белых орлов» выглядит как минимум не слабее румын и черногорцев.

Где смотреть матч

Матч между сборными Литвы и Сербии можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 2» в 21:35 по московскому времени.

Статистика личных встреч

Команды играли друг против друга только в отборе на ЧМ-2010. Тогда сербы крупно победили дома 3:0, но на выезде проиграли 1:2, хотя к тому времени сербы уже забронировали за собой первое место в группе.

Интересные факты

Сборная Литвы выиграла лишь 1 матч из последних 14-ти (+1=2-11, 3:31);

Сборная Литвы набрала лишь 1 очко в последних семи официальных матчах (+0=1-6, 2:17);

Сборная Сербии имеет 7-матчевую безничейную серию (+3=0-4, 10:8);

Сборная Сербии забивала в каждом из последних шести выездных официальных матчей (+4=1-1, 12:5).