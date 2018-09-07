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Сборная Сербии с минимальным счётом обыграла Литву в 1-м туре Лиги наций
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Сборная Сербии с минимальным счётом обыграла Литву в 1-м туре Лиги наций 

Чемпионат.com + ещё 3 49 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Команда Сербии одержала победу над сборной Литвы в матче стартового тура Лиги наций УЕФА. Встреча прошла в Вильнюсе на стадионе «LFF — Ветра» и завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал сербский полузащитник Душан Тадич, реализовавший пенальти на 38-й минуте.
В других матчах Лиги наций сборная Фарерских островов на своём поле победила Мальту (3:1), Израиля в гостях уступила Албании (0:1), Румыния дома сыграла вничью с Черногорией (0:0).
Напомним, ранее национальная команда Азербайджана на домашнем стадионе не сумела победить сборную Косово (0:0).
Турнирную таблицу Лиги наций УЕФА можно посмотреть на «Чемпионате».
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