Сборная Сербии с минимальным счётом обыграла Литву в 1-м туре Лиги наций

Команда Сербии одержала победу над сборной Литвы в матче стартового тура Лиги наций УЕФА. Встреча прошла в Вильнюсе на стадионе «LFF — Ветра» и завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал сербский полузащитник Душан Тадич , реализовавший пенальти на 38-й минуте.

В других матчах Лиги наций сборная Фарерских островов на своём поле победила Мальту (3:1), Израиля в гостях уступила Албании (0:1), Румыния дома сыграла вничью с Черногорией (0:0).

Напомним, ранее национальная команда Азербайджана на домашнем стадионе не сумела победить сборную Косово (0:0).

Турнирную таблицу Лиги наций УЕФА можно посмотреть на «Чемпионате».