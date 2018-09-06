Миньоле, Феллайни и Бентеке не помогут сборной Бельгии в ближайших матчах

Вратарь Симон Миньоле, полузащитник Маруан Феллайни, а также нападающий Кристиан Бентеке не помогут сборной Бельгии в ближайших матчах. Как сообщает сообщает официальный «твиттер» национальной команды, все трое футболисты уже покинули расположение сборной.

О причинах отъезда игроков из стана сборной Бельгии не сообщается. Бельгийская команда в пятницу, 7 сентября, проведёт на выезде товарищескую встречу с командой Шотландии.

В Лиге наций сборная Бельгии дебютирует 11 сентября, когда встретится с командой Исландии. Этот поединок состоится в Рейкьявике, начало игры — в 21:45 по московскому времени. Вместе с ними в группе 2 Лиги А находится команда Швейцарии.

Состав группе Лиги наций можно посмотреть на «Чемпионате».