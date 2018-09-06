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Миньоле, Феллайни и Бентеке не помогут сборной Бельгии в ближайших матчах
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Миньоле, Феллайни и Бентеке не помогут сборной Бельгии в ближайших матчах 

Чемпионат.com 25 минут назад
Вратарь Симон Миньоле, полузащитник Маруан Феллайни, а также нападающий Кристиан Бентеке не помогут сборной Бельгии в ближайших матчах. Как сообщает сообщает официальный «твиттер» национальной команды, все трое футболисты уже покинули расположение сборной.
О причинах отъезда игроков из стана сборной Бельгии не сообщается. Бельгийская команда в пятницу, 7 сентября, проведёт на выезде товарищескую встречу с командой Шотландии.
В Лиге наций сборная Бельгии дебютирует 11 сентября, когда встретится с командой Исландии. Этот поединок состоится в Рейкьявике, начало игры — в 21:45 по московскому времени. Вместе с ними в группе 2 Лиги А находится команда Швейцарии.
Состав группе Лиги наций можно посмотреть на «Чемпионате».
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