Сборная Бельгии на выезде крупно обыграла Исландию в матче Лиги наций

В Рейкьявике завершился матч второго тура группового этапа Лиги наций между сборными Исландии и Бельгии. Встреча состоялась на стадионе «Лаугардалсвёллур» и завершилась крупной победой гостей со счётом 3:0.

В первом тайме бельгийцы дважды поразили ворота соперника с интервалом в две минуты — сначала на 29-й минуте счёт ударом с пенальти открыл полузащитник Эден Азар , а уже на 31-й минуте удвоил преимущество команды нападающий Ромелу Лукаку. На 81-й минуте форвард оформил дубль, установив окончательный счёт в матче — 0:3.

Сборные Бельгии и Исландии представляют вторую группу Лиги А. Их соперником по групповому этапу является Швейцария, которая в первом туре обыграла исландцев и теперь, наряду с бельгийцами, имеет в своём активе три очка.