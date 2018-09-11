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Сборная Бельгии на выезде крупно обыграла Исландию в матче Лиги наций
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Сборная Бельгии на выезде крупно обыграла Исландию в матче Лиги наций 

Чемпионат.com + ещё 25 50 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В Рейкьявике завершился матч второго тура группового этапа Лиги наций между сборными Исландии и Бельгии. Встреча состоялась на стадионе «Лаугардалсвёллур» и завершилась крупной победой гостей со счётом 3:0.
В первом тайме бельгийцы дважды поразили ворота соперника с интервалом в две минуты — сначала на 29-й минуте счёт ударом с пенальти открыл полузащитник Эден Азар, а уже на 31-й минуте удвоил преимущество команды нападающий Ромелу Лукаку. На 81-й минуте форвард оформил дубль, установив окончательный счёт в матче — 0:3.
Сборные Бельгии и Исландии представляют вторую группу Лиги А. Их соперником по групповому этапу является Швейцария, которая в первом туре обыграла исландцев и теперь, наряду с бельгийцами, имеет в своём активе три очка.
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