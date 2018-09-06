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Автор первого гола России на ЧМ поделился ожиданиями от новой сборной
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Автор первого гола России на ЧМ поделился ожиданиями от новой сборной 

Газета.Ru + ещё 7 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
Хавбек национальной команды Юрий Газинский считает, что сборная России должна удержать планку, заданную на домашнем чемпионате мира, передает ТАСС.
"Мы подняли планку, хотим эту планку держать. Мы представляем сборную страны, хочется играть на максимуме. Хочется показывать хорошую игру и давать положительный результат", — заявил Газинский.
В пятницу Россия проведет первый матч после чемпионата мира, на котором команда дошла до четвертьфинала. В рамках Лиги наций подопечные Черчесова встретятся на выезде со сборной Турциии.
Ранее сообщалось, что в заявку на дебютные игры Лиги наций не вошли вратарь Игорь Акинфеев и нападающий Федор Смолов.
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