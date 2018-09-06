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Юрий Газинский: «Сами подняли планку, надо удержать»
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Юрий Газинский: «Сами подняли планку, надо удержать» 

Спорт-Экспресс 14 минут назад
Полузащитник сборной России Юрий Газинский поделился ожиданиями от игры национальной команды после чемпионата мира. В рамках Лиги наций российская команда сыграет со сборной Турции.
-Во время ЧМ вам удалось повернуть страну к команде. Как сохранить расположение страны?
-Сами этого хотели. Подняли планку, теперь надо планку удержать. Представляем сборную страны, все понимают, какая это ответственность. Будем играть на победу. (Дмитрий Зеленов)
Турция — Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча — в 21.45 (мск)
Все о сборной России по футболу — здесь
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