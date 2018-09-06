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Футболисты сборной России обратились к болельщикам в преддверии матчей с турками и чехами
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Футболисты сборной России обратились к болельщикам в преддверии матчей с турками и чехами 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 6 сентября. Футболисты сборной России Роман Зобнин, Александр Ерохин, Роман Нойштедтер, Георгий Джикия, Денис Черышев, Федор Кудряшов и Андрей Лунев от имени всей команды обратились к болельщикам в преддверии матчей с командами Турции и Чехии и поблагодарили их за поддержку. Видеоролик опубликован на странице сборной России в Twitter.
"Всем привет, это сборная России, мы снова с вами", — начал Зобнин. «Очень приятно вновь собраться вместе и окунуться в теплую, знакомую атмосферу», — продолжил Ерохин. «Мы начинаем новый цикл и надеемся, что он сложится для нас удачно», — сказал Черышев.
"Нас ждут непростые матчи со сборными Турции и Чехии, мы сделаем все возможное для победы", — пообещал Нойштедтер. «До встречи, спасибо вам за поддержку», — поблагодарил болельщиков Джикия. «Вместе мы — команда», — заявил Кудряшов. «Мы начинаем», — закончил Лунев.
Сборная России в пятницу проведет свой первый матч в Лиге наций — против сборной Турции. Встреча пройдет в Трабзоне. 10 сентября россияне в Ростове-на-Дону в товарищеском матче встретятся с чехами.
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