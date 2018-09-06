Футболисты сборной России обратились к болельщикам в преддверии матчей с турками и чехами

"Всем привет, это сборная России, мы снова с вами", — начал Зобнин. «Очень приятно вновь собраться вместе и окунуться в теплую, знакомую атмосферу», — продолжил Ерохин. «Мы начинаем новый цикл и надеемся, что он сложится для нас удачно», — сказал Черышев.

"Нас ждут непростые матчи со сборными Турции и Чехии, мы сделаем все возможное для победы", — пообещал Нойштедтер. «До встречи, спасибо вам за поддержку», — поблагодарил болельщиков Джикия. «Вместе мы — команда», — заявил Кудряшов. «Мы начинаем», — закончил Лунев.

Сборная России в пятницу проведет свой первый матч в Лиге наций — против сборной Турции. Встреча пройдет в Трабзоне. 10 сентября россияне в Ростове-на-Дону в товарищеском матче встретятся с чехами.