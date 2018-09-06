А вы еще помните, как Россия жгла на ЧМ-2018? Главный тест месяца

Уже завтра сборная России сыграет с Турцией в Лиге наций. Но мы помним, как еще два месяца назад эти парни зажигали на домашнем чемпионате мира. А помните ли вы?