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А вы еще помните, как Россия жгла на ЧМ-2018? Главный тест месяца
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А вы еще помните, как Россия жгла на ЧМ-2018? Главный тест месяца 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Уже завтра сборная России сыграет с Турцией в Лиге наций. Но мы помним, как еще два месяца назад эти парни зажигали на домашнем чемпионате мира. А помните ли вы?
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