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Чего вы теперь ждёте от сборной России?
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Чего вы теперь ждёте от сборной России? 

Чемпионат.com 1 час назад
Сборная России на чемпионате мира — 2018 удивила многих, сенсационно преодолев групповой этап и добравшись до четвертьфинала турнира, где в достойной борьбе уступила будущему обладателю серебряных медалей Хорватии в серии послематчевых пенальти. Завтра, 7 сентября, национальная команда начнёт участие в Лиге наций матчем первого тура группового этапа турнира с Турцией. Встреча состоится в Трабзоне. 10 сентября россияне сыграют контрольный матч с Чехией в Ростове-на-Дону. «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: чего вы теперь ждёте от сборной России?
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.
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