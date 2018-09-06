Чего вы теперь ждёте от сборной России?

Сборная России на чемпионате мира — 2018 удивила многих, сенсационно преодолев групповой этап и добравшись до четвертьфинала турнира, где в достойной борьбе уступила будущему обладателю серебряных медалей Хорватии в серии послематчевых пенальти. Завтра, 7 сентября, национальная команда начнёт участие в Лиге наций матчем первого тура группового этапа турнира с Турцией. Встреча состоится в Трабзоне. 10 сентября россияне сыграют контрольный матч с Чехией в Ростове-на-Дону. «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: чего вы теперь ждёте от сборной России?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.