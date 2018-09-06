Оливье Жиру: На ЧМ-2018 я приносил себя в жертву на благо сборной

Жиру не забил ни одного гола, но стал чемпионом мира в составе сборной Франции. «Конечно, отсутствие голов на чемпионате мира немного разочаровало меня. Но во многом это было восполнено титулом. Команда имеет приоритет над отдельными игроками, поэтому мне часто приходилось делать немного другую работу, приносить себя в жертву на благо сборной. Тот факт, что я не забил ни одного мяча на чемпионате мира, не мешает мне спать по ночам. На улице люди подходят ко мне и говорят: «Ты не забил, но всё равно был очень важен для команды», — приводит слова Жиру Le Parisien