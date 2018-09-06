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«Приятно снова всем собраться вместе». Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Турцией
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«Приятно снова всем собраться вместе». Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Турцией 

360tv.ru 2 часа назад
Футболисты сборной России по футболу перед матчем с Турцией обратились к болельщикам в Twitter с просьбой поддержать их, как это было на ЧМ-2018.
«Очень приятно снова всем собраться вместе и окунуться в теплую, знакомую атмосферу. Мы начинаем новый цикл игр и надеемся, что он сложится для нас удачно. Нас ждут непростые матчи с Турцией и Чехией и мы сделаем все возможное для победы», — сказали по очереди представители российской сборной.
Болельщики сразу откликнулись на обращение любимой сборной. Им пожелали победы и — главное — неоднократно заявили о том, что верят в победу команды.
Прошлый раз с подобным призывом сборная России обратилась к болельщикам 30 июня накануне матча в плей-офф чемпионата мира. 1 июля их ждала игра с командой Испании. Как знать, может, именно массовый посыл российскимх болельщиков к победе в итоге и позволил одолеть «красных дьяволов». Игра закончилась победой со счетом 3:4 (Россия выиграла по пенальти).
Матч Лиги наций Россия — Турция состоится 7 сентября в Трабзоне в 21:35 (мск). Транслировать игру будет 1 канал.
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