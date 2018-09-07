Президент Федерации футбола Аргентины: «Сейчас не время вызывать Месси в сборную»

Месси не был приглашен в команду на матчи с Гватемалой и Колумбией.

— Я не считаю, что Месси отстранился от сборной, — цитирует TNT Тапиа. — Мы поддерживаем решение тренерского штаба. Сейчас не самое подходящее время вызывать Месси. Надо дать ему покой, в котором он очень нуждается. На чемпионате мира на него возложили слишком много ответственности. Это не очень хорошо. Хоть он и лучший игрок в мире, нельзя возлагать всю ответственность на него и говорить, что это сборная Месси. Он не может отвечать за все результаты.