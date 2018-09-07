Наставник сборной России по баскетболу: мы были отвратительны в игре с Израилем

"Мы были отвратительны. Наверное, это худшая игра за то время, что я работаю в сборной. В какой-то мере это ожидаемо, хотя, наверное, не настолько", — приводит слова Базаревича пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Также специалист посетовал на кадровые проблемы в национальной команды.

Россия уступила Израилю со счетом 71:93.

Ранее сообщалось, что сборная России хочет натурализовать уроженца ДНР.