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Наставник сборной России по баскетболу: мы были отвратительны в игре с Израилем
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Наставник сборной России по баскетболу: мы были отвратительны в игре с Израилем 

Газета.Ru + ещё 9 11 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал поражение в товарищеском матче от Израиля, передает "Советский спорт".
"Мы были отвратительны. Наверное, это худшая игра за то время, что я работаю в сборной. В какой-то мере это ожидаемо, хотя, наверное, не настолько", — приводит слова Базаревича пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).
Также специалист посетовал на кадровые проблемы в национальной команды.
Россия уступила Израилю со счетом 71:93.
Ранее сообщалось, что сборная России хочет натурализовать уроженца ДНР.
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