Наставник сборной России по баскетболу: мы были отвратительны в игре с Израилем 

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал поражение в товарищеском матче от Израиля, передает "Советский спорт".
"Мы были отвратительны. Наверное, это худшая игра за то время, что я работаю в сборной. В какой-то мере это ожидаемо, хотя, наверное, не настолько", — приводит слова Базаревича пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).
Также специалист посетовал на кадровые проблемы в национальной команды.
Россия уступила Израилю со счетом 71:93.
Ранее сообщалось, что сборная России хочет натурализовать уроженца ДНР.