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Луческу: сборная Турции понимает, что успех к России на ЧМ пришёл не просто так
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Луческу: сборная Турции понимает, что успех к России на ЧМ пришёл не просто так 

Чемпионат.com + ещё 5 25 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился мнением о национальной команде России в преддверии матча первого тура в Лиге наций.
«У России очень хорошая команда. Мы с ними играли и понимаем, что на чемпионате мира успех к сборной России пришёл не просто так. Черчесов — очень умный тренер. Он построил игру на контратаках, уделил много внимания дисциплине, топ-форму набрал Артём Дзюба. Так что результат заслуженный. Сейчас у них обновленная команда, но мы её изучили и нацелены на победу. Уверен, игра будет классной и соперники соответствуют её качеству», — передаёт слова Луческу корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Матч Турция — Россия состоится в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш» завтра, 7 сентября, и начнётся в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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