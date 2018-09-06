Луческу оценил сборную России перед матчем в Лиге наций 

Наставник национальной команды Турции Мирча Луческу поделился ожиданиями от предстоящего поединка со сборной России в рамках первого тура Лиги наций. «У России очень сильная команда. Мы играли с ними и понимаем, что успеха на чемпионате мира сборная России добилась не случайно. Черчесов достаточно умный тренер. Он построил игру на контратаках, уделил много внимания дисциплине. К тому же, Артем Дзюба был просто в великолепной форме. Собственно, как и сейчас. Сейчас у них обновленная команда, но мы ее изучили и собираемся выиграть. Не сомневаюсь, что игра будет классной, и соперники соответствуют её качеству», — поделился своим мнением Мирча Луческу. Матч первого тура Лиги наций между Турцией и Россией состоится 7 сентября в Трабзоне. Сборная России под руководством Станислава Черчесова вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2018. Артем Дзюба провел на турнире пять матчей, где забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.