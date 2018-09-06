Ещё
Мелкадзе: Сербия — квалифицированная команда, но мы тоже не из библиотеки вышли
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мелкадзе: Сербия — квалифицированная команда, но мы тоже не из библиотеки вышли 

Чемпионат.com 23 минуты назад
Нападающий молодёжной сборной России Георгий Мелкадзе поделился ожиданиями от предстоящих матчей со сборными Египта (товарищеская игра, 7 сентября) и Сербии (отбор на Евро-2019, 11 сентября).
«Настроение хорошее, команда готовится, настроение прекрасное. Готовимся к завтрашнему спаррингу, команда хорошая, мы с ней ещё не играли. В игре будем стараться отыграть то, что наигрывали на тренировках. Не видел, как играет Египет, поэтому не могу сказать, похожи ли они на сербов.
Как говорит тренерский штаб, в игре с Египтом мы должны подготовиться к Сербии. За сербами я тоже не очень внимательно слежу, но это очень квалифицированная команда, с игроками, которые играют в больших клубах, но наши игроки тоже не из библиотеки вышли, играть умеют. Будем стараться навязать свою игру и победить», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Роман Носов.
Чемпионат.com: последние новости
Лига наций. Черчесов и Газинский – о матче Турция – Россия Согласно котировкам, игра Лиги наций Казахстан – Грузия будет малорезультативной Россиянки начали Кубок мира по водному поло в Сургуте с победы над Испанией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученица Тутберидзе превзошла всех10
Тренер сделал признание о «сбежавшей» Медведевой18
Россиянам подготовили неприятный сюрприз в Турции14
Мини-бикини: отдых российских гимнасток35
Известную фигуристку избили в Москве76
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Лыжный спорт
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
04:59
Известную фигуристку избили в Москве
Фигурное катание
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
00:36
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото
Летние виды спорта Прочее
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение