Мелкадзе: Сербия — квалифицированная команда, но мы тоже не из библиотеки вышли

Нападающий молодёжной сборной России Георгий Мелкадзе поделился ожиданиями от предстоящих матчей со сборными Египта (товарищеская игра, 7 сентября) и Сербии (отбор на Евро-2019, 11 сентября).

«Настроение хорошее, команда готовится, настроение прекрасное. Готовимся к завтрашнему спаррингу, команда хорошая, мы с ней ещё не играли. В игре будем стараться отыграть то, что наигрывали на тренировках. Не видел, как играет Египет, поэтому не могу сказать, похожи ли они на сербов.

Как говорит тренерский штаб, в игре с Египтом мы должны подготовиться к Сербии. За сербами я тоже не очень внимательно слежу, но это очень квалифицированная команда, с игроками, которые играют в больших клубах, но наши игроки тоже не из библиотеки вышли, играть умеют. Будем стараться навязать свою игру и победить», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Роман Носов.