Экс-футболист сборной России прокомментировал заявление Черчесова о новой эре

«А что со старой эрой, когда становились чемпионами Европы и побеждали на Олимпийских играх?» — сказал Канчельскис.

По его словам, пока он не хочет прогнозировать, а хочет посмотреть хотя бы пару матчей.

Ранее Черчесов заявил, что национальная команда матчем Лиги наций с Турцией открывает новую эру.