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Экс-футболист сборной России прокомментировал заявление Черчесова о новой эре
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Экс-футболист сборной России прокомментировал заявление Черчесова о новой эре 

RT на русском + ещё 1 49 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис в беседе с НСН прокомментировал заявление главного тренера национальной команды Станислава Черчесова о новой эре.
«А что со старой эрой, когда становились чемпионами Европы и побеждали на Олимпийских играх?» — сказал Канчельскис.
По его словам, пока он не хочет прогнозировать, а хочет посмотреть хотя бы пару матчей.
Ранее Черчесов заявил, что национальная команда матчем Лиги наций с Турцией открывает новую эру.
Также бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с ФАН прокомментировал изменения в составе сборной России.
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