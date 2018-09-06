Канчельскис с нетерпением ждёт «новую эру» Черчесова

Именитый футболист в эфире НСН отказался делать прогноз предстоящего матча в Лиге наций.

Станислав Черчесов объявил о начале «новой эры» сборной России. По словам тренера национальной команды, это произойдет в матче Лиги наций по футболу против команды Турции. Игра состоится в пятницу, это будет первый матч сборной после ЧМ 2018. «Надо соответствовать тому уровню, который мы задали на чемпионате мира. Завтра стартуем в новую эру, нас ждут новые задачи», — заявил тренер.

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис в эфире НСН назвал заявление Черчесова чересчур громким.

«Какая новая эра? Мы что, выиграли чемпионат мира? Для него-то это, конечно, новая эра, да. Ну если они считают, что это новая эра, то пусть. А что со старой эрой, когда становились чемпионами Европы и побеждали на олимпийских играх? Это не эра была? Восьмое место заняли на чемпионате мира — это новая эра? Интересная эра, оказывается. Ну хорошо, посмотрим, какая эта эра. Прогнозировать не хочу, хочу сначала взглянуть на новую эру. Хотя бы пару матчей новой эры, а потом можно будет говорить», — иронично высказался бывший игрок сборной.

Ранее в эфире НСН ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв не стал называть Черчесова героем, заявив, что в прошлом за восьмое место на чемпионате мира тренеров увольняли, а не давали награды.

Сегодня стартовал дебютный розыгрыш Лиги наций. Сборная Грузии одержала победу над Казахстаном со счетом 2:0