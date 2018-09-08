Валерий Рейнгольд: сборная России выглядела хорошо и сыграла достойно

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал матч России с Турцией, передает НСН.

"Сборная России выглядела хорошо и сыграла достойно. Дисциплинированная команда — это заслуга Черчесова. В Турции играть сложно. При полном стадионе болельщиков наша сборная показала добротный футбол. Этого я сам не ожидал. Да, были отдельные ошибки.

Минут 20 последних играли «на жилах», но показали характер и зубы. Два нападающих — Дзюба и Черышев — забили. Когда это было, чтобы только нападающие забивали в нашей команде?", — заметил он.