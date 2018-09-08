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Валерий Рейнгольд: сборная России выглядела хорошо и сыграла достойно
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Валерий Рейнгольд: сборная России выглядела хорошо и сыграла достойно 

Газета.Ru + ещё 4 11 минут назад
Фото: RT на русском
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал матч России с Турцией, передает НСН.
"Сборная России выглядела хорошо и сыграла достойно. Дисциплинированная команда — это заслуга Черчесова. В Турции играть сложно. При полном стадионе болельщиков наша сборная показала добротный футбол. Этого я сам не ожидал. Да, были отдельные ошибки.
Минут 20 последних играли «на жилах», но показали характер и зубы. Два нападающих — Дзюба и Черышев — забили. Когда это было, чтобы только нападающие забивали в нашей команде?", — заметил он.
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