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Ветеран «Спартака» прокомментировал победу сборной России над национальной командой Турции
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Ветеран «Спартака» прокомментировал победу сборной России над национальной командой Турции 

RT на русском + ещё 3 20 минут назад
Фото: RT на русском
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в беседе с НСН прокомментировал победу сборной России над национальной командой Турции в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.
«Сборная России выглядела хорошо и сыграла достойно», — заявил эксперт.
По его словам, дисциплинированная команда — это заслуга главного тренера Станислава Черчесова.
Как считает Рейнгольд, с такой игрой сборная сможет добиться приличных результатов.
«У многих футболистов был виден явный прогресс во всех линиях», — отметил он.
Ранее бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин прокомментировал победу национальной команды над Турцией.
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