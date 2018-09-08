Ветеран «Спартака» прокомментировал победу сборной России над национальной командой Турции

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в беседе с НСН прокомментировал победу сборной России над национальной командой Турции в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

«Сборная России выглядела хорошо и сыграла достойно», — заявил эксперт.

По его словам, дисциплинированная команда — это заслуга главного тренера Станислава Черчесова

Как считает Рейнгольд, с такой игрой сборная сможет добиться приличных результатов.

«У многих футболистов был виден явный прогресс во всех линиях», — отметил он.