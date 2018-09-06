Женская сборная России по водному поло одержала победу над Китаем на групповом этапе Кубка мира

Женская сборная России по водному поло одолела национальную команду Китая в матче группового этапа Кубка мира в Сургуте.

Игра завершилась со счётом 19:11 в пользу российских ватерполисток.

Россиянки завершили групповой этап с тремя победами и вышли в четвертьфинал с первого места, где встретятся с представительницами ЮАР. Южноафриканки в последнем матче группового турнира проиграли Новой Зеландии.

Ранее женская сборная России по водному поло обыграла Австралию на групповом этапе Кубка мира в Сургуте.