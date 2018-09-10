Евгений Коноплянка: «Давайте не забегать вперед. Вдруг мы потом проиграем все матчи»

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка — о матче со Словакией (1:0) в Лиге наций. Он считает, что команде не стоит считать себя фаворитом.

— Забегать наперед не люблю. Давайте не будем этого делать. А вдруг мы потом проиграем все матчи? И нам вспомнят все слова о том, что мы — фавориты, — цитирует хавбека Tribuna.com. — Мы хорошо выступаем сейчас. Дай бог, так будет и дальше. Если будем работать — будет все окей.

В первом туре украинцы одержали победу в матче с Чехией (2:1).

Все о Лиге наций — здесь

Украина — Словакия