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Евгений Коноплянка: «Давайте не забегать вперед. Вдруг мы потом проиграем все матчи»
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Евгений Коноплянка: «Давайте не забегать вперед. Вдруг мы потом проиграем все матчи» 

Спорт-Экспресс + ещё 12 7 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка — о матче со Словакией (1:0) в Лиге наций. Он считает, что команде не стоит считать себя фаворитом.
— Забегать наперед не люблю. Давайте не будем этого делать. А вдруг мы потом проиграем все матчи? И нам вспомнят все слова о том, что мы — фавориты, — цитирует хавбека Tribuna.com. — Мы хорошо выступаем сейчас. Дай бог, так будет и дальше. Если будем работать — будет все окей.
В первом туре украинцы одержали победу в матче с Чехией (2:1).
Все о Лиге наций — здесь
Украина — Словакия
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