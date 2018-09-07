Легенда «Динамо»: отношение к Лиге наций пока недостаточно серьезное

Экс-полузащитник московского «Динамо» Евгений Смертин в эксклюзивном интервью "Газете.Ru" заявил, что у сборной России прибавилось уверенности в собственных силах перед стартом в Лиге наций УЕФА. Кроме того, бывший футболист признался, что еще не до конца разобрался в нюансах турнира.

"Нет, я пока не разобрался в нюансах. Некоторые игры я смотрю, но пока не до конца вник в этот турнир. И мне кажется, что отношение к нему пока недостаточно серьезное. Но турнир интересный, и, мне кажется, он еще наберет обороты, хотя может и загаснуть.

Эмоционально — наша команда вышла на новый уровень. Уверенности прибавилось. В мастерстве — нет, а куда она выйдет там? Но уверенность добавилась, что можно сыграть на равных с любой командой. Это немаловажно, и этого раньше не было. Мы раньше выходили на любую игру аутсайдерами и действовали от соперника, а теперь можем и от себя сыграть, первым номером", — заявил Смертин.

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Ранее сборная России обратилась к болельщикам перед стартом Лиги наций.