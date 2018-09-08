Россия победила Польшу на Кубке Кондрашина и Белова

Мужская сборная России по баскетболу в Санкт-Петербурге провела второй матч в рамках Кубка Кондрашина и Белова, который станет заключительным этапом подготовки к квалификационным матчам Кубка мира—2019.

В игре против сборной Польши российская команда крупно выиграла со счётом 88:68 (24:22, 20:17, 18:11, 26:18). Самым результативным игроком матча стал баскетболист сборной России Алексей Швед , набравший 20 очков.

Сборная России, которая 6 сентября сыграла с Израилем, одержала на турнире первую победу. Израиль и Польша сыграли между собой между играми российской национальной команды, 7 сентября. Встреча завершилась победой поляков со счётом 84:76 (27:16, 19:23, 20:19, 18:18). Таким образом, после двух матчей у всех трёх команд в активе по одной победе.