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Россия победила Польшу на Кубке Кондрашина и Белова
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Россия победила Польшу на Кубке Кондрашина и Белова 

Чемпионат.com + ещё 10 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Мужская сборная России по баскетболу в Санкт-Петербурге провела второй матч в рамках Кубка Кондрашина и Белова, который станет заключительным этапом подготовки к квалификационным матчам Кубка мира—2019.
В игре против сборной Польши российская команда крупно выиграла со счётом 88:68 (24:22, 20:17, 18:11, 26:18). Самым результативным игроком матча стал баскетболист сборной России Алексей Швед, набравший 20 очков.
Сборная России, которая 6 сентября сыграла с Израилем, одержала на турнире первую победу. Израиль и Польша сыграли между собой между играми российской национальной команды, 7 сентября. Встреча завершилась победой поляков со счётом 84:76 (27:16, 19:23, 20:19, 18:18). Таким образом, после двух матчей у всех трёх команд в активе по одной победе.
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