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Сборная России проиграла сборной Израиля на Кубке Кондрашина и Белова
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Сборная России проиграла сборной Израиля на Кубке Кондрашина и Белова 

Чемпионат.com + ещё 1 32 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Мужская сборная России по баскетболу в Санкт-Петербурге провела первый матч в рамках Кубка Кондрашина и Белов, который станет заключительным этапом подготовки к квалификационным матчам Кубка мира—2019.
В игре против сборной Израиля российская команда крупно уступила со счётом 71:93 (13:29, 27:22, 18:24, 13:18). Самым результативным игроком матча стал центровой сборной Израиля Джейк Коэн, набравший в игре 23 очка, а в составе сборной России отличился защитник Дмитрий Кулагин, который записал на свой счёт 19 очков.
Сборная России, которая 6 сентября сыграла с Израилем, уже 8 сентября встретится с национальной командой Польши (13:30). Израиль и Польша сыграют друг с другом между этими играми, 7 сентября (17:00).
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