Главный тренер сборной Шотландии берет пример с Черчесова

Главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш заявил, что игра национальной команды России на чемпионате мира-2018 является примером для его футболистов.

— Русские провели несколько тяжелых игр перед чемпионатом мира и не побеждали, но посмотрите, какой результат получился в итоге, — приводит слова Маклиша BBC. — Главный тренер проверял команду, а затем получил фантастические результаты. Мы должны брать пример с таких сборных.

Сборная Шотландии выступает в группе 1 Лиги С вместе с национальными командами Албании и Израиля.

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