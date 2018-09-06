Ещё
Главный тренер сборной Шотландии берет пример с Черчесова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Главный тренер сборной Шотландии берет пример с Черчесова 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш заявил, что игра национальной команды России на чемпионате мира-2018 является примером для его футболистов.
— Русские провели несколько тяжелых игр перед чемпионатом мира и не побеждали, но посмотрите, какой результат получился в итоге, — приводит слова Маклиша BBC. — Главный тренер проверял команду, а затем получил фантастические результаты. Мы должны брать пример с таких сборных.
Сборная Шотландии выступает в группе 1 Лиги С вместе с национальными командами Албании и Израиля.
Все о Лиге наций — здесь
Спорт-Экспресс: последние новости
Россия разгромила Украину в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу Сборная России проиграла Израилю с разницей -22 Юрий Газинский: "Сами подняли планку, надо удержать"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орсер впервые откровенно рассказал о работе с Медведевой3
Ученица Тутберидзе превзошла всех17
Тренер сделал признание о «сбежавшей» Медведевой22
Мини-бикини: отдых российских гимнасток36
Рекорд ученицы Тутберидзе не смутил Тарасову1
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Лыжный спорт
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
04:59
Известную фигуристку избили в Москве
Фигурное катание
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
00:36
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото
Летние виды спорта Прочее
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение