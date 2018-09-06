Тренер сборной Шотландии предложил брать пример с команды России

"Сборная России провела несколько тяжелых матчей перед чемпионатом мира и не побеждала, но посмотрите на итог. Главный тренер подвергся большой критике, но затем команда заматерела и показала фантастические результаты.

Сборная Шотландии должна играть с лучшими командами, чтобы стать сильнее. В этом плане мы должны брать пример с России", — цитирует Маклиша "Би-би-си"

На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до стадии 1/4 финала, где уступила команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.