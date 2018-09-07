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Билялетдинов назвал главную задачу сборной России на Лиге наций
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Билялетдинов назвал главную задачу сборной России на Лиге наций 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский тренер Ринат Билялетдинов рассказал, какое выступление сборной России можно признать успешным на турнире Лига нацией, передает газета «Известия».
"Лига наций — новый турнир, который я называю подводящим к квалификации чемпионата Европы 2020 года. Это соревнование позволяет национальной команде экспериментировать.
Даже если наша сборная не займет первое место в своей группе, но сумеет сформировать боеспособный коллектив к отбору Евро-2020, это выступление можно будет признать успешным", — заявил специалист.
Первый матч сборной России состоится 7 августа в Турции и начнется в 21.45 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее бывший тренер сборной России заявил, что Черчесов познал многие тайны.
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