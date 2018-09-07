Билялетдинов назвал главную задачу сборной России на Лиге наций

"Лига наций — новый турнир, который я называю подводящим к квалификации чемпионата Европы 2020 года. Это соревнование позволяет национальной команде экспериментировать.

Даже если наша сборная не займет первое место в своей группе, но сумеет сформировать боеспособный коллектив к отбору Евро-2020, это выступление можно будет признать успешным", — заявил специалист.

Первый матч сборной России состоится 7 августа в Турции и начнется в 21.45 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее бывший тренер сборной России заявил, что Черчесов познал многие тайны.