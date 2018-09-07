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Газзаев: в матчах Лиги наций результат будет не так важен
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Газзаев: в матчах Лиги наций результат будет не так важен 

Чемпионат.com + ещё 6 33 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о российской команде в преддверии старта в Лиге наций. В первой игре подопечные Станислава Черчесова 7 сентября на выезде сыграют с командой Турции.
«Такие матчи, как Лига наций, хорошие спарринги. В сборную вызвано много новых игроков. Это хорошая возможность, чтобы на них посмотреть. Через эти матчи нужно будет готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года. Основной костяк сборной мы увидели на чемпионате мира. Сейчас должны себя проявлять игроки, у которых есть амбиции играть в стартовом составе. Хочется увидеть новых кандидатов. Сейчас результат будет не так важен», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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