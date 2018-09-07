Базаревич: «Это моя худшая игра за время работы в сборной России»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал поражение от сборной Израиля на Кубке Кондрашина и Белова (71:93).

«Сказали друг другу в раздевалке, что были сегодня ужасны. Это моя худшая игра за время работы в сборной России. В определенной степени результат был ожидаем. Нужно извлечь уроки и продолжать готовиться к официальным играм. Сложно комментировать что-то при таком счете. В концовке Израиль выглядел как команда НБА — соперник был в два раза быстрее, чем мы.

Мы неплохо выглядели на тренировках, но в игре ничего не показали. Постараемся вынести что-то полезное из такого матча. Сборная Чехии, с которой мы должны будем сыграть в отборе, похожа на эту команду Израиля, поэтому будет очень непросто.

Неучастие в матче Мозгова? Я должен был что ли лететь в Орландо и уговаривать его сыграть? Как есть, так есть — будем верить в этих игроков. Карасев сейчас тоже не в лучшей форме, но мы и в него верим. Проблема сейчас в том, что нет игрового режима. Выделить вообще никого не могу, кроме Фридзона», — передает слова тренера корреспондент Sport24.ru.

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