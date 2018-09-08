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Сборная Италии вырвала ничью у Польши в матче Лиги наций
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Сборная Италии вырвала ничью у Польши в матче Лиги наций 

Газета.Ru + ещё 7 15 минут назад
Фото: Газета.Ru
Сборная Италии на своем поле сыграла вничью с командой Польши, сообщает Sport24.
Матч проходил в рамках Лиги Наций и завершился со счетом 1:1. Полузащитник сборной Польши Петр Зелиньски забил мяч на 40-й минуте встречи. Италия смогла отыграться только на 76-й минуте, когда Федерико Кьеза реализовал пенальти.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сборная России в Лиге наций дебютировала с победы.
Лига наций. Италия — Польша — 1:1 Голы: 0:1 — Зелиньски, 40; 1:1 — Жоржиньо (пенальти), 76.
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