Сборная Италии вырвала ничью у Польши в матче Лиги наций

Сборная Италии на своем поле сыграла вничью с командой Польши, сообщает Sport24.

Матч проходил в рамках Лиги Наций и завершился со счетом 1:1. Полузащитник сборной Польши Петр Зелиньски забил мяч на 40-й минуте встречи. Италия смогла отыграться только на 76-й минуте, когда Федерико Кьеза реализовал пенальти.

Ранее сборная России в Лиге наций дебютировала с победы.

Лига наций. Италия — Польша — 1:1 Голы: 0:1 — Зелиньски, 40; 1:1 — Жоржиньо (пенальти), 76.