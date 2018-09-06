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Дубль Депая помог Голландии обыграть Перу
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Дубль Депая помог Голландии обыграть Перу 

Спорт-Экспресс 26 минут назад
Сборная Голландии обыграла национальную команду Перу в товарищеском матче — 2:1. В составе хозяев дублем отметился нападающий Мемфис Депай, у гостей забил хавбек Педро Акино.
Голландия — Перу
Все о товарищеских матчах — здесь
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