Словения на своём поле уступила Болгарии в первом туре Лиги наций

Сборная Словении проиграла национальной команде Болгарии в матче первого тура третьей группы дивизиона C Лиги наций УЕФА.

Встреча, проходившая на стадионе «Арена Стожице», в Любляне завершилась со счётом 1:2.

У болгаров дублем отметился Божидар Краев, а у хозяев единственный мяч забил Миха Зайц

В следующем матче Болгария втретится с Норвегией, а Словения — с Кипром.

В матчах дивизиона D Армения одолела Лихтенштей (2:1), а Гибралтар уступил Македонии (0:2).

Ранее футболист сборной Грузии Чакветадзе стал автором первого гола в истории Лиги наций.