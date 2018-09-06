Словения на своём поле уступила Болгарии в первом туре Лиги наций 

Сборная Словении проиграла национальной команде Болгарии в матче первого тура третьей группы дивизиона C Лиги наций УЕФА.
Встреча, проходившая на стадионе «Арена Стожице», в Любляне завершилась со счётом 1:2.
У болгаров дублем отметился Божидар Краев, а у хозяев единственный мяч забил Миха Зайц.
В следующем матче Болгария втретится с Норвегией, а Словения — с Кипром.
В матчах дивизиона D Армения одолела Лихтенштей (2:1), а Гибралтар уступил Македонии (0:2).
Ранее футболист сборной Грузии Чакветадзе стал автором первого гола в истории Лиги наций.