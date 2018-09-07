Прогноз на матч Шотландия — Бельгия: победят ли «красные дьяволы» в Глазго

Шотландия — Бельгия. Прогноз на товарищеский матч (07.09.2018, 21:45 мск).

В Глазго на 52-тысячном стадионе «Хэмпден Парк» сборная Шотландии примет в гости сборную Бельгии. Шотландцы в последнее время крайне неудачно выступают в товарищеских матчах, и эта тенденция может продолжиться в матче с бронзовым призёром минувшего чемпионата мира. Букмекеры выделяют бельгийцев фаворитом этой встречи.

Коэффициенты на матч: П1 — 6.60, X — 4.45, П2 — 1.54. ТБ 2,5 — 2.04, ТМ 2,5 — 1.87.

Сборная Шотландии

Сборная Шотландии провалила старт отборочного цикла к ЧМ-2018, заработав 4 очка в стартовых четырёх турах. Затем команда Гордона Стракана совершила спурт, и перед последним туром выбралась на второе место в своей группе. Чтобы попасть в стыки — нужно было просто обыграть в гостях Словению, но скотты этого не сделали, сыграв лишь вничью 2:2, чем воспользовалась сборная Словакии, опередив скоттов по дополнительным показателям. Стракан покинул сборную после почти пяти лет работы. Его преемником стал 59-летний Алекс Маклиш , который принял сборную в феврале. Но дела у него сразу пошли очень неважно — в марте шотландская сборная проиграла Коста-Рике (0:1) и с трудом одолела Венгрию (1:0), а после завершения прошлого клубного сезона «тартановая армия» всухую проиграла командам Перу (0:2) и Мексики (0:1).

Сборная Бельгии

"Золотое поколение" сборной Бельгии, наконец, сумело добиться серьёзного успеха, завоевав бронзовые медали на чемпионате мира в России. На групповом этапе «красные дьяволы» выиграли все свои матчи, разгромив Панаму (3:0) и Тунис (5:2), а также минимально обыграв Англию (1:0). В плей-офф бельгийцы прошли Японию (3:2) и Бразилию (2:1), доведя свою беспроигрышную серию до 24-х матчей кряду, и лишь в полуфинале их смогли остановить французы (0:1), впоследствии ставшие чемпионами мира. В матче за третье место сборная Бельгии снова обыграла англичан (2:0). Испанец Роберто Мартинес продолжил работу главным тренером «красных дьяволов», и в новом цикле он будет стараться постепенно задействовать в команде новых исполнителей для усиления конкуренции.

Где смотреть матч

Телеканал «Матч! Футбол 3» покажет трансляцию из Глазго в прямом эфире, начиная с 21:35 по московскому времени. Текстовая трансляция матча Шотландия — Бельгия состоится на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Шотландцы достаточно серьёзно уступают бельгийцам по статистике личных встреч: +2=2-8, разница мячей — 10:24. В последний раз команды встречались друг с другом в отборе на ЧМ-2014, и тогда сборная Бельгии дважды обыграла «скоттов» с одинаковым счётом 2:0.

Интересные факты

Сборная Шотландии забила лишь 1 гол в последних пяти матчах (+1=0-4, 1:5);

В 11-ти из последних 12-ти товарищеских матчей с участием сборной Шотландии проходила ставка «Хотя бы одна не забьёт и Тотал меньше 2,5» (+5=1-6, 6:10);

Сборная Бельгии выиграла у шотландцев 3 последних очных матча с одинаковым счётом 2:0;

Сборная Бельгии проиграла лишь 1 матч из последних 26-ти (+20=5-1, 82:21);

В последних пяти выездных товарищеских матчах сборной Бельгии проходила ставка «Обе забьют» (+2=2-1, 11:10).