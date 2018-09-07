Шотландия — Бельгия. Прогноз на товарищеский матч (07.09.2018, 21:45 мск).
В Глазго на 52-тысячном стадионе «Хэмпден Парк» сборная Шотландии примет в гости сборную Бельгии. Шотландцы в последнее время крайне неудачно выступают в товарищеских матчах, и эта тенденция может продолжиться в матче с бронзовым призёром минувшего чемпионата мира. Букмекеры выделяют бельгийцев фаворитом этой встречи.
Коэффициенты на матч: П1 — 6.60, X — 4.45, П2 — 1.54. ТБ 2,5 — 2.04, ТМ 2,5 — 1.87.
Сборная Шотландии
Сборная Шотландии провалила старт отборочного цикла к ЧМ-2018, заработав 4 очка в стартовых четырёх турах. Затем команда Гордона Стракана совершила спурт, и перед последним туром выбралась на второе место в своей группе. Чтобы попасть в стыки — нужно было просто обыграть в гостях Словению, но скотты этого не сделали, сыграв лишь вничью 2:2, чем воспользовалась сборная Словакии, опередив скоттов по дополнительным показателям. Стракан покинул сборную после почти пяти лет работы. Его преемником стал 59-летний Алекс Маклиш, который принял сборную в феврале. Но дела у него сразу пошли очень неважно — в марте шотландская сборная проиграла Коста-Рике (0:1) и с трудом одолела Венгрию (1:0), а после завершения прошлого клубного сезона «тартановая армия» всухую проиграла командам Перу (0:2) и Мексики (0:1).
Сборная Бельгии
"Золотое поколение" сборной Бельгии, наконец, сумело добиться серьёзного успеха, завоевав бронзовые медали на чемпионате мира в России. На групповом этапе «красные дьяволы» выиграли все свои матчи, разгромив Панаму (3:0) и Тунис (5:2), а также минимально обыграв Англию (1:0). В плей-офф бельгийцы прошли Японию (3:2) и Бразилию (2:1), доведя свою беспроигрышную серию до 24-х матчей кряду, и лишь в полуфинале их смогли остановить французы (0:1), впоследствии ставшие чемпионами мира. В матче за третье место сборная Бельгии снова обыграла англичан (2:0). Испанец Роберто Мартинес продолжил работу главным тренером «красных дьяволов», и в новом цикле он будет стараться постепенно задействовать в команде новых исполнителей для усиления конкуренции.
Где смотреть матч
Телеканал «Матч! Футбол 3» покажет трансляцию из Глазго в прямом эфире, начиная с 21:35 по московскому времени. Текстовая трансляция матча Шотландия — Бельгия состоится на портале LiveResult.Ru.
Статистика личных встреч
Шотландцы достаточно серьёзно уступают бельгийцам по статистике личных встреч: +2=2-8, разница мячей — 10:24. В последний раз команды встречались друг с другом в отборе на ЧМ-2014, и тогда сборная Бельгии дважды обыграла «скоттов» с одинаковым счётом 2:0.
Интересные факты
Сборная Шотландии забила лишь 1 гол в последних пяти матчах (+1=0-4, 1:5);
В 11-ти из последних 12-ти товарищеских матчей с участием сборной Шотландии проходила ставка «Хотя бы одна не забьёт и Тотал меньше 2,5» (+5=1-6, 6:10);
Сборная Бельгии выиграла у шотландцев 3 последних очных матча с одинаковым счётом 2:0;
Сборная Бельгии проиграла лишь 1 матч из последних 26-ти (+20=5-1, 82:21);
В последних пяти выездных товарищеских матчах сборной Бельгии проходила ставка «Обе забьют» (+2=2-1, 11:10).
Прогноз от Евро-футбол.ру
Алекс Маклиш продолжает экспериментировать, но времени до официальных матчей остаётся слишком мало. Сборная Шотландии пока не выглядит сбалансированной командой, и в матче с таким классным и организованным соперником как сборная Бельгии зацепиться даже за ничью будет очень непросто. Хотя дома при мощной поддержке трибун «скотты» должны дать бой. По крайней мере крупного поражения хозяев мы здесь не ждём. Наш прогноз: «Бельгия победит в 1 или 2 мяча» — коэффициент 2.14 Михаил КРИПАК