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Черышев считает, что сборная России могла забить больше
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Черышев считает, что сборная России могла забить больше 

Газета.Ru + ещё 25 7 часов назад
Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился мнением о победе над командой Турции (2:1) в рамках Лиги наций, передает ТАСС.
Черышев забил первый мяч за команду после чемпионата мира — 2018.
"Сегодня показали хорошую игру, особенно в первом тайме. В первом тайме было много моментов забить, но не получилось. Во второй половине встречи собрались, забили второй мяч и затем уже играли от обороны.
В концовке матча немного подсели из-за усталости. Все-таки начало сезона сказывается. Нам еще надо над этим работать", — заявил хавбек.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее капитан сборной России заявил о том, что в команде нет клубных предпочтений.
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