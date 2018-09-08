Черышев считает, что сборная России могла забить больше

Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился мнением о победе над командой Турции (2:1) в рамках Лиги наций, передает ТАСС

Черышев забил первый мяч за команду после чемпионата мира — 2018.

"Сегодня показали хорошую игру, особенно в первом тайме. В первом тайме было много моментов забить, но не получилось. Во второй половине встречи собрались, забили второй мяч и затем уже играли от обороны.

В концовке матча немного подсели из-за усталости. Все-таки начало сезона сказывается. Нам еще надо над этим работать", — заявил хавбек.

Ранее капитан сборной России заявил о том, что в команде нет клубных предпочтений.