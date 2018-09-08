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Сборная России по футболу обыграла Турцию в первом матче после ЧМ-2018
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Сборная России по футболу обыграла Турцию в первом матче после ЧМ-2018 

RT на русском + ещё 13 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Сборная России по футболу стартовала с победы в Лиге наций УЕФА. Подопечные Станислава Черчесова обыграли Турцию со счётом 2:1 в Трабзоне. За российскую команду мячи забили Денис Черышев и Артём Дзюба.
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Луческу рассказал, в чём сборная России превзошла Турцию в матче Лиги наций Как сборная России обыграла Турцию в первом матче Лиги наций Джикия: ЧМ-2018 уже закончился, сборная России сосредоточена на Лиге наций
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