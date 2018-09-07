Легенда сборной Голландии трогательно попрощался с командой

Полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер поделился эмоциями от завершения карьеры в национальной команде, передает "Советский спорт"

Последним в сборной для Снейдера стал товарищеский матч с командой Перу (2:1) 6 сентября.

"Это был особый вечер. Я наслаждался каждой секундой. К счастью, мы выиграли. Ничья тоже была бы неплохим результатом, но тот факт, что мы победили, делает этот вечер идеальным.

Внутри я чувствую, что это конец. Все заканчивается, и я ощущал это утром, когда проснулся. Это моя последняя игра в оранжевой футболке. Это было фантастическое время. Я буду скучать", — приводит слова футболиста NOS.

Хавбек выступал за национальную команду с 2003 года. На счету футболиста 31 мяч. Снейдер выигрывал серебро и бронзу чемпионатов мира 2010 и 2014 годах, а также бронзовые медали чемпионата Европы — 2004.

Ранее Голландия обыграла Перу в прощальном матче Снейдера.