Снейдер провёл последний матч за сборную Нидерландов

Товарищеский матч против Перу стал последним в международной карьере для полузащитника Уэсли Снейдера.

34-летний хавбек вышел в стартовом составе и провёл на поле 62 минуты, после чего был заменён на бывшего игрока «Спартака» Квинси Промеса . Сборная Нидерландов одержала волевую победу — на мяч Педро Акино дублем ответил Мемфис Депай.

Снейдер, ныне выступающий за «Аль-Гарафу» из Катара, дебютировал в сборной Нидерландов в 2003 году. Хавбек провёл в составе голландской команды 133 матча и забил 31 гол. Снейдер завоевал с Нидерландами серебро ЧМ-2010 и бронзу Евро-2004 и ЧМ-2014.

Напомним, сборная Нидерландов не смогла квалифицироваться на чемпионат Европы—2016 и чемпионат мира—2018. В Лиге наций голландцы сыграют с Германией и Францией.