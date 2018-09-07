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Снейдер провёл последний матч за сборную Нидерландов
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Снейдер провёл последний матч за сборную Нидерландов 

Чемпионат.com + ещё 2 33 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Товарищеский матч против Перу стал последним в международной карьере для полузащитника Уэсли Снейдера.
34-летний хавбек вышел в стартовом составе и провёл на поле 62 минуты, после чего был заменён на бывшего игрока «Спартака» Квинси Промеса. Сборная Нидерландов одержала волевую победу — на мяч Педро Акино дублем ответил Мемфис Депай.
Снейдер, ныне выступающий за «Аль-Гарафу» из Катара, дебютировал в сборной Нидерландов в 2003 году. Хавбек провёл в составе голландской команды 133 матча и забил 31 гол. Снейдер завоевал с Нидерландами серебро ЧМ-2010 и бронзу Евро-2004 и ЧМ-2014.
Напомним, сборная Нидерландов не смогла квалифицироваться на чемпионат Европы—2016 и чемпионат мира—2018. В Лиге наций голландцы сыграют с Германией и Францией.
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