Ещё
Гол Зинеченко, который принес победу сборной Украины. Видео
Далее:
Читайте также:
Найти
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Легкая атлетика
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Биатлон
Волейбол
Гандбол
Лыжный спорт
Видео
Фото
Статьи
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Гол Зинеченко, который принес победу сборной Украины. Видео
Спорт-Экспресс
1 час назад
Комментарии
Полузащитник сборной Украины
Александр Зинченко
в матче Лиги наций против Чехии (2:1) стал автором победного гола. Бывший игрок «Уфы» на 93-й минуте воспользовался неразберихой в штрафной соперника и с несколких метров направил мяч в пустые ворота.
Читать ещё •••
Спорт-Экспресс: последние новости
Гол Зинченко, который принес победу сборной Украины. Видео
Португалия сыграла вничью с Хорватией
Андрей Ярмоленко: "Если сыграем в качественный футбол, то обыграем Чехию"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученица Тутберидзе превзошла всех
19
Орсер впервые откровенно рассказал о работе с Медведевой
8
Тренер сделал признание о «сбежавшей» Медведевой
22
Мини-бикини: отдых российских гимнасток
36
Рекорд ученицы Тутберидзе не смутил Тарасову
2
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон
Лыжный спорт
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
04:59
Известную фигуристку избили в Москве
Фигурное катание
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
00:36
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото
Летние виды спорта
Прочее
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Статьи
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение