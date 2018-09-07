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Гол Зинеченко, который принес победу сборной Украины. Видео
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Гол Зинеченко, который принес победу сборной Украины. Видео 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в матче Лиги наций против Чехии (2:1) стал автором победного гола. Бывший игрок «Уфы» на 93-й минуте воспользовался неразберихой в штрафной соперника и с несколких метров направил мяч в пустые ворота.
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Гол Зинченко, который принес победу сборной Украины. Видео Португалия сыграла вничью с Хорватией Андрей Ярмоленко: "Если сыграем в качественный футбол, то обыграем Чехию"
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