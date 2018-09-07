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Лига наций. Гол Зинченко принес сборной Украины победу над чехами
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Лига наций. Гол Зинченко принес сборной Украины победу над чехами 

Вести.Ru + ещё 2 52 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Сборная Украины по футболу с победы над командой Чехии стартовала в Лиге наций — турнире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванный заменить товарищеские матчи. Встреча прошла в чешском городе Угерске-Градиште и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Счет в матче уже на 4-й минуте открыл чех Патрик Шик. Ответный гол украинцы забили в добавленное к первому тайму время, отличился Евгений Коноплянка. Победу же гостям в компенсированное к матчу время принес точный удар Александра Зинченко.
В другом матче лиги B сборная Уэльса на своем поле разгромила команду Ирландии — 4:1.
В матче третьей группы лиги C сборная Норвегии дома победила команду Кипра — 2:0, в другой встрече сборная Словении на своем поле проиграла команде Болгарии — 1:2.
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