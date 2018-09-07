Лига наций. Гол Зинченко принес сборной Украины победу над чехами

Сборная Украины по футболу с победы над командой Чехии стартовала в Лиге наций — турнире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванный заменить товарищеские матчи. Встреча прошла в чешском городе Угерске-Градиште и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В другом матче лиги B сборная Уэльса на своем поле разгромила команду Ирландии — 4:1.

В матче третьей группы лиги C сборная Норвегии дома победила команду Кипра — 2:0, в другой встрече сборная Словении на своем поле проиграла команде Болгарии — 1:2.