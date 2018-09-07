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Кроос: хорошо, что Германия не пропустила от Франции
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Кроос: хорошо, что Германия не пропустила от Франции 

Чемпионат.com + ещё 1 1 час назад
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос подвёл итоги встречи против Франции (0:0) в первом туре Лиги наций УЕФА.
«После неудачного опыта на чемпионате мира в России мы хотели сыграть с Францией как можно лучше. Это был только первый шаг. То, что Германия не пропустила, это уже большой успех», — цитирует Крооса Goal.
Сборная Франции является действующим чемпионом мира. На мундиале в России команда Дидье Дешама в финале переиграла Хорватию (4:2), а Германия сенсационно не вышла из группы и заняла в ней последнее место, проиграв Мексике (0:1) и Южной Корее (0:2) и победив Швецию (2:1).
Следующий матч в Лиге наций сборная Германии проведёт 13 октября против национальной команды Нидерландов на выезде.
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