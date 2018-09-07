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Кроос: «Хорошо, что Германия не пропустила в матче с Францией»
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Кроос: «Хорошо, что Германия не пропустила в матче с Францией» 

SPORT24.ru 42 минуты назад
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче со сборной Франции. Встреча состоялась накануне в Мюнхене и завершилась со счетом — 0:0.
«После негативного опыта на чемпионате мира в России мы хотели сыграть с Францией как можно лучше. Это был только первый шаг. То, что Германия не пропустила, это уже большой успех», — цитирует Крооса Goal.
Следующий матч сборная Германии проведет уже в Лиге наций. 13 октября немцы встретятся с Голландией.
Германия и Франция не смогли забить друг другу в матче Лиги наций
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