Шевченко: «Нельзя сказать, что Украине повезло. Мы сделали максимум, чтобы забить»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над командой Чехии (2:1) в матче Лиги наций. На гол хозяев в исполнении Патрика Шика команда Андрея Шевченко ответила точным ударом Евгения Коноплянки в первом тайме. Победу украинцы вырвали на последних минутах, когда гол забил вышедший на замену Александр Зинченко

«Нельзя сказать, что повезло. Чехия также сыграла неплохо, но в последние 15 минут мы сделали максимум, чтобы забить победный гол и таки победить. Матч вышел качественным и порадовал игрой. Сборная меняла тактику по ходу игры, пытаясь вести игру и держать преимущество. Этим футбол и прекрасен, что может меняться игра команды в любой момент.

Да, были свои трудности, но мы провели хороший матч, добыли результат благодаря ряду полезных действий, и теперь можем двигаться дальше.

Замены Ярмоленко и Коноплянки? Игроки сыграли уже много матчей на старте сезоне, в связи с этим есть трудности с готовностью. Кроме того, мы немного поменяли структуру игру, и именно поэтому заменили и Ярмоленко, и Коноплянку — крайних игроков. Тем более, у нас две игры за короткое время, поэтому замены нужны», — цитирует Шевченко Обозреватель.

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